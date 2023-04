Messina, all’AO Papardo l’evento “Io dono e tu?” | INFO

StrettoWeb

“Io dono e tu?” è il titolo dell’iniziativa promossa dall’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina per celebrare la Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi. L’evento si terrà domani – mercoledì 19 aprile – dalle ore 09:00 presso i locali dell’Auditorium del nosocomio messinese, nel quarto piano dell’edificio A (in prossimità del bar). L’incontro si rivolge principalmente alle scuole, agli operatori sanitari e ai volontari delle associazioni e ha come finalità la divulgazione della cultura della donazione.

Direttore scientifico del convegno e promotore della giornata è il Commissario Straordinario dell’AO Papardo Prof. A. Firenze. Nella prima parte si terranno i saluti istituzionali alla presenza dell’Assessore Regionale alla Salute Giovanna Volo, del Sindaco della Città Metropolitana F. Basile, il Provveditore agli Studi di Messina Prof. S. Vadalà, il Prof. G. Spatari dell’Università di Messina, del Dott. G. Caudo (Presidente OMCeO Messina), del Dott. A. Trino (Presidente OPI Messina). Successivamente il programma prevede una serie di interventi a tema con esperti del settore nell’ambito della donazione (si allega programma completo). Dopo le 11.30 si terrà la tavola rotonda con le associazioni dei volontari (AIDO, ADMO, AVIS) e il mondo delle scuole. La giornata sarà moderata dalla giornalista Maria Grazia Elfio.

“La rete degli operatori sanitari deve poter far squadra con le scuole e le associazioni – commenta in una nota il Commissario Str. Prof. Alberto Firenze – perché la cultura della donazione necessita di una strategia condivisa a più livelli con tutti gli attori istituzionali presenti. Ecco perché abbiamo pensato a un momento partecipativo che coinvolga tutti i protagonisti della donazione. Un momento non solo formativo e conoscitivo ma anche di confronto. Saranno presenti gli studenti della scuola poiché l’ospedale è anche luogo di conoscenza e consapevolezza. Tutti possono e devono essere partecipi di questo processo di crescita e cultura per una società migliore. E la donazione degli organi rappresenta questo pilastro indispensabile per essere comunità”.