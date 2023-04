Messico: polizia sequestra in un ranch 25 animali esotici, tra cui leoni, puma e una tigre

StrettoWeb

Città del Messico, 6 apr. (Adnkronos) – 25 animali esotici, tra cui leoni, puma e una tigre del Bengala, sono stati sequestrati dalla polizia in un ranch nel corso di un’operazione a Huixquilucan, vicino a Città del Messico. Nella proprietà c’erano un totale di 47 animali vivi, alcuni dei quali domestici. La polizia ha sequestrato anche sette animali impagliati. Il traffico di animali è un affare redditizio in Messico, con bande criminali che acquistano e vendono sempre più specie esotiche a scopo di lucro.

Il luogo in cui sono stati ritrovati gli animali sarebbe stato utilizzato da una banda specializzata principalmente nel furto e nella vendita di carburante. Le forze dell’ordine hanno infatti trovato anche pompe che si pensa siano state utilizzate per rubare benzina dalle condutture del carburante, oltre a un container con 14.000 litri di gasolio e a diversi veicoli di grandi dimensioni come camion e autobus probabilmente rubati.

Secondo l’ufficio del procuratore generale messicano per la protezione dell’ambiente, il commercio illecito di flora e fauna è attualmente la quarta più grande impresa illegale del paese, dopo il traffico di droga, persone e armi.