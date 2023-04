Mediterranean Life, Ripepi: “il progetto del secolo è fermo per colpa di Brunetti e Falcomatà”

StrettoWeb

Audizione in commissione per il sindaco f.f. Paolo Brunetti in merito al progetto del Mediterranean Life. Il Presidente Massimo Ripepi, consigliere comunale di opposizione, è netto: “Brunetti e Falcomatà stanno bloccando il progetto del secolo che darebbe 6.500 posti di lavoro e poterebbe in città circa 4 milioni di visitatori l’anno. Ho chiesto al sindaco di adempiere ad una delibera di consiglio comunale del 2021 ma risposte non ce ne sono state, anzi il tutto è bloccato per una questione ideologica. Lo riconvocherò la prossima settimana per sapere se ci sono delle novità”, conclude Ripepi.

Il progetto prevede 4 grandi aree: il porto turistico, il Lungomare, la Bolaro Tower e il Pala Mediterraneo. Il progetto, oltre al grande porto turistico, si compone di un Lungomare Mediterraneo con tante strutture dedicate allo sport (campi da tennis, calcio, basket e bocce) e alla cultura (spettacoli teatrali, cinema, esposizioni artistiche), quindi di grande spessore qualitativo per innalzare il livello della qualità della vita di una città sempre in fondo ad ogni graduatoria proprio per la mancanza di spazi e strutture in cui praticare sport e accedere alla cultura. E’ previsto un PalaMediterraneo con due torri di 24 piani per 288 appartamenti attrezzati per ospiti di livello provenienti da tutto il mondo nella struttura portuale. Nel progetto ci sono una bellissima Arena sul mare e una piscina olimpionica ma soprattutto il fiore all’occhiello, la Bolaro Tower, un grattacielo di 179 metri che diventerebbe uno dei più alti d’Italia, paragonabile soltanto alle tre Torri “Unicredit”, “Allianz” e “Hadid” del progetto CityLife di Milano e ai due grattacieli della Regione Piemonte e di Intesa Sanpaolo a Torino.