Marevivo e Caronte & Tourist indicono il “beach clean-up”, pulizia delle spiagge aperta a tutti

Si scrive beach clean-up, si legge condivisione di valori e invito al rispetto per il mare. Nell’ambito delle iniziative per la Giornata Nazionale del Mare (che ricade l’11 aprile) Marevivo insieme al Gruppo Caronte & Tourist annunciano l’invito a partecipare alla pulizia “sincronizzata” delle spiagge delle isole minori della Sicilia.

L’iniziativa è programmata per il 14 aprile, quando contemporaneamente a partire dalle 10.30 sulle spiagge di Cala Sidoti di Ustica, Praia di Favignana, Pozzolana di Linosa decine di studenti e volontari guidati da operatori e professionisti di Marevivo, setacceranno le spiagge liberandole dai rifiuti, proseguendo il progetto già avviato a partire dalle isole Eolie nelle scorse settimane. L’ultimo appuntamento è poi in programma a Pantelleria, il 19 aprile a Punta San Leonardo e Cala Bue Marino.

Le giornate di beach clean-up organizzate da Marevivo da circa 40 anni nascono per sensibilizzare la popolazione e in particolare i più giovani e sono volte ad attivare cicli virtuosi di smaltimento. Attraverso la raccolta annuale di tonnellate di rifiuti, inoltre, l’associazione esegue un’attività di monitoraggio e analisi sulla situazione dell’inquinamento delle spiagge in Italia, raccogliendo dati e informazioni preziose per la salvaguardia del mare.

Chiunque vorrà, dunque, potrà unirsi alla raccolta dei rifiuti a varie latitudini della Sicilia, contribuendo a liberare le spiagge in particolare della plastica – rifiuto notoriamente nocivo per l’ecosistema marino.