Made in Italy: Meloni, ‘proposta liceo guardata da alto in basso ma è soluzione a problemi’

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Io penso che in questa Nazione serva una rivoluzione culturale per mettere al centro il lavoro creativo italiano. La sfida in un liceo del Made in Italy, una rivoluzione culturale che dica quanto è legata la nostra identità ai settori connessi al nostro marchio, da alcuni è stata guardata dall’alto in basso ma è una delle soluzioni ai problemi che abbiamo”. Così il premier Giorgia Meloni nel suo intervento al Salone del Mobile a Milano.