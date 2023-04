10eLotto, in Calabria vinti 80mila euro

StrettoWeb

Il 10eLotto premia la Calabria con vincite complessive per 80mila euro: come riporta Agipronews, si festeggia a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, con un 9 da 40mila euro; centrati anche due 9 da 20mila euro ciascuno a Reggio Calabria e a San Nicola Arcella, sempre in provincia di Cosenza. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.