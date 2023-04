Locri, pronti i primi 300.000 euro per il reparto di oncologia

StrettoWeb

“Bellissima notizia! Domani a Locri un altro ulteriore passo verso la realizzazione del nuovo reparto di Oncologia dell’ospedale. In occasione dell’incontro pubblico previsto per domani mattina, l’associazione informerà che si potranno spendere i primi 300 mila euro per poter partire con i lavori e ribadirà anche il proprio impegno per far aprire il cantiere entro giugno come più volte promesso“. È quanto dichiarato da Giuseppe Auddino, Senatore reggino del M5S nella scorsa legislatura.

“Grazie all’impegno insostituibile del suo Presidente, prof. Massimo Federico e al dottore Attilio Gennaro, della cui collaborazione mi onoro da oltre tre anni ormai, e alla dottoressa Di Furia che ha attuato tutti i passaggi necessari presso l’ASP per arrivare a questo, adesso il sogno si avvera. – si legge ancora nella nota stampa – Tutto partì dall’iniziativa del compianto dott. Giovanni Condemi già responsabile del reparto, insieme al dottore Gennaro, anche lui calabrese della locride e referente regionale della Associazione, già fautore di tante iniziative meritorie nell’ambito degli screening e della prevenzione”.

“Oggi la locride può essere fiera dei risultati che abbiamo fin qui ottenuti – afferma il senatore Auddino – La tabella di marcia è stata pienamente rispettata e per chi come me ha creduto fin dall’inizio alla capacità dell’Associazione Angela Serra di portare a compimento questo straordinario progetto, questo è un grande giorno. Portare fatti concreti a beneficio di quei cittadini che si trovino nella necessità di doversi curare è per me doveroso“.

“Non possiamo assistere indifferenti al triste esodo di quei calabresi bisognosi di cure e terapie verso mete spesso lontane, addirittura fuori regione. I nostri concittadini hanno il diritto a pretendere di curarsi nella propria terra, vicino ai propri cari, come i cittadini di tante altre regioni. La sanità in Calabria, passo dopo passo, dovrà dotarsi di strumentazione per la diagnostica e di opportunità di ricovero e cura degne delle regioni più moderne. Questo è il primo passo in questa direzione, per dotare l’ospedale di Locri di un reparto funzionale, con strumentazione moderna e un numero maggiore di medici e paramedici. Ciascuno di noi dovrà fare la propria parte con responsabilità e senso del dovere, servendo il proprio paese con onore“, conclude l’ex Senatore Auddino.