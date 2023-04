Lega Calabria: “formalizzato il gruppo consiliare al Comune di Catanzaro”

StrettoWeb

“Formato a Catanzaro il gruppo Lega per Salvini Premier presso il Comune. Momento storico essendo la prima volta che in una città capoluogo del sud vi sia un gruppo del partito e così numeroso. Ieri presso la sede regionale sono state consegnate le tessere ai consiglieri comunali Eugenio Riccio, Manuel Laudadio, Giovanni Costa e Lea Concolino e presentati alla Sezione di Catanzaro ed all’intero partito, riunito per l’organizzazione delle elezioni amministrative. Dopo i saluti e il benvenuto da parte del segretario della sezione di Catanzaro, Giuseppe Folino, è intervenuto il Commissario Regionale, Giacomo Francesco Saccomanno, il quale ha ringraziato i consiglieri per la scelta operato, precisando che la Lega è una grande famiglia e, quindi, è indispensabile che vi sia condivisione, partecipazione ed armonia. Infine, è stato indicato come capogruppo il consigliere Eugenio Riccio, che ha ringraziato per essere stati tutti accettati con tanto affetto ed ha puntualizzato che si lavorerà tutti assieme per la crescita della città e del partito“. Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria.

“Presenti anche l’On. Giuseppe Gelardi, capogruppo al Consiglio Regionale, Rosario Marziale, il già sen. Fausto De Angelis, Giuseppe Folino e la sezione di Catanzaro, Mino De Pinto, segretario Sezione di Vibo Valentia, Franco Recupero, referente Provincia di Reggio Calabria, il già coordinatore Provincia di Catanzaro Giuseppe Macri, Massimo Lapenna, e tanti altri dirigenti. In un clima di grande armonia e di Santa Pasqua, dopo l’incontro, il segretario Folino ha voluto ringraziare personalmente il presidente Filippo Mancuso per il lavoro svolto e per aver consentito la crescita del partito, che potrà solo portare momenti positivi sia alla città che al partito”, conclude Saccomanno.