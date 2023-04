Kart, il giovane pilota roccellese Antonio Errigo fa subito centro: successo all’esordio

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Esordio vincente per il talentuoso pilota in erba roccellese Antonio Errigo alla guida del suo Kart per la categoria 125 X 30 Junior che, nella seconda prova Coppa Italia di Zona 6 ACI Karting 2023, disputata domenica 16 aprile 2023 sulla pista “Sunday Club Talao” di Scalea (Cs), si è posizionato sul gradino più alto del podio nelle Gare 1 e 2, aggiudicandosi anche il miglior tempo e la pole position.

In una giornata segnata dalle forti piogge, il giovane pilota ha dimostrato, ancora una volta, di possedere le doti che fanno la differenza in velocità ed in condizioni climatiche anche estreme. Dopo le ultime due stagioni sportive eccezionali, continua la “corsa” di Antonio, che ha iniziato la sua carriera ad appena 9 anni, nel 2019, durante la 18ma edizione Easykart Grand Finals sul tracciato di Siena. Nel 2020 è stato protagonista nella 60 mini GR3, nella quale ha vinto il campionato regionale e, in chiusura di stagione, la 15° Coppa Concorrente a Sarno, sul circuito internazionale di Napoli.

“Ora sono pronto e motivato per affrontare le prossime importanti sfide continuando ad arricchire il mio bagaglio di esperienza”, ha dichiarato Antonio Errigo a conclusione della prova che lo ha visto vincente.