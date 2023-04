Karate, a Spezzano Albanese arriva la piu grande manifestazioni del Sud Italia

StrettoWeb

“L’amministrazione comunale di Spezzano Albanese è onorata di di ospitare presso il proprio centro sportivo la più grande manifestazione del Sud Italia di Karate tradizionale“. Così il delegato allo Sport, Francesco Viceconte, commenta l’iniziativa (XII Edizione dei Campionati Italiani Centro Sud di Karatè Tradizionale) che si terrà i prossimi sabato 29 e domenica 30 aprile a Spezzano Albanese.

L’evento, che si svolgerà presso il Palasport Comunale, comprenderà tutte le specialità dello stile Shotokan e coinvolgerà centinaia di atleti, direttori tecnici, arbitri, presidenti di giuria ed accompagnatori provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.

Soddisfatto per l’organizzazione, Viceconte ringrazia l’assessore Giuseppe Muià che si è occupato della logistica e del servizio d’ordine pubblico; l’Asd Shotokan Sport Club e il comitato regionale Fikta Calabria del presidente Domenico Francomano, in collaborazione con il M° Antonio Ruscelli, per la disponibilità dimostrata nella strutturazione dell’evento. “La nostra amministrazione comunale – conclude Viceconte – sta lavorando da diversi giorni affinché la manifestazione abbia il meritato lustro e tutti gli ospiti possano godere di un’ottima permanenza”.