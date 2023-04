John Travolta, all’asta iconico abito bianco della ‘Febbre del sabato sera’

StrettoWeb

Los Angeles, 10 apr. – (Adnkronos) – Va all’asta l’iconico abito indossato in discoteca da John Travolta nel film di culto ‘La febbre del sabato sera’ (1977). Il costume dell’attore – la giacca, il gilet e i pantaloni a campana di colore bianco e la camicia nera – sarà messo in vendita con una stima di partenza di 200.000 dollari a Beverly Hills, in California, da Julien’s Auctions e Turner Classic Movies durante l’evento del 22 e 23 aprile dal titolo “Hollywood: Classic & Contemporary. Tra i numerosi oggetti di scena legati al mondo del cinema, la stessa asta proporrà anche il machete impugnato da Harrison Ford in ‘Indiana Jones e il Tempio Maledetto’, un casco da ‘Captain America’ e un hoverboard usato da Michael J. Fox in ‘Ritorno al futuro’.

“Considerato uno dei costumi più iconici della storia del cinema, l’abito indossato da Travolta è uno dei due soli di cui si conosce l’esistenza e che sono stati utilizzati durante la produzione, anche nelle memorabili sequenze di ballo del film. Questo specifico abito de ‘La febbre del sabato sera’ non è mai stato esposto, né messo all’asta”, assicura Julien’s Auctions in un comunicato.

Travolta ha indossato l’abito per la famosa scena della gara di ballo del film in cui si esibisce sulle note di ‘More Than A Woman’ dei Bee Gees, insieme alla sua partner Karen Lynn Gorney. L’interpretazione valse a Travolta una nomination come miglior attore agli Academy Awards del 1978.

Il costume di John Travolta è uno dei circa 1400 lotti offerti in quest’asta, provenienti da film famosi degli ultimi 100 anni. Altri oggetti di grande interesse sono il bastone da passeggio di Charlie Chaplin e la parrucca originale indossata da Theda Bara nel film “Cleopatra” del 1917. Anche i fan di Harry Potter potranno fare offerte su vari oggetti di scena e bacchette della saga. All’asta anche costumi dei film delle saghe di Batman e Star Wars.