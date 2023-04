Iv: con ingresso Borghi possibile gruppo a Senato ma per ora no richiesta**

StrettoWeb

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Gli effetti dell’addio di Enrico Borghi al Pd di Elly Schlein non si contano solo sulla politica, ma anche sui numeri. Con l’arrivo in Italia Viva del senatore ex-dem infatti, i renziani raggiungono la quota necessaria al Senato per costituire un gruppo parlamentare: il minimo è 6 senatori. Un gruppo autonomo, insomma, senza Azione. Fonti parlamentari di Iv fanno sapere che al momento però non è prevista alcuna richiesta di formare un nuovo gruppo a palazzo Madama. Ma il monito a Carlo Calenda, si sottolinea, è abbastanza chiaro.

“In tutta Italia si stanno iscrivendo a Italia Viva -sottolinea Matteo Renzi nella enews- cittadini, consiglieri comunali, dirigenti di altri partiti, amministratori. Oggi ci ha raggiunto il senatore Enrico Borghi che ha annunciato la sua adesione a IV dalle colonne di Repubblica. La sua intervista è molto bella e merita di essere letta nella sua interezza. È infatti una intervista che parla di politica, che spiega il senso di una scelta partendo dalla politica, che rappresenta un inno alla politica”.