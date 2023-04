Italia del Meridione continua la battaglia contro l’Autonomia Differenziata

StrettoWeb

Dopo i vari sit in e le varie manifestazioni partendo da Roma e continuando in Campania, Calabria e Basilicata, il vice segretario federale di Italia del Meridione Giuseppe Perri nella giornata di ieri ha partecipato all’incontro dal titolo “Autonomia Differenziata” tenutosi al Senato. “Dai vari interventi – specifica il vice segretario Perri – sono emersi in modo netto forti incongruenze costituzionali ed enormi tratti di disparità sociale ed economiche che il ddl porta in seno, a tutto vantaggio delle regioni del nord Italia”.

“La parola d’ordine per Italia del Meridione, giunti a questa fase, resta inevitabilmente: battaglia parlamentare e sensibilizzazione continua dell’opinione pubblica centro meridionale. Per tali ragioni – annuncia il vice segretario Perri – stiamo già organizzando un allargato dibattito, che metterà a confronto in primis il mondo parlamentare con la partecipazione dei vari Governatori regionali, il mondo del lavoro, quello sanitario e rappresentanti dell’area industriale con particolare riguardo alle pmi. L’Italia del meridione – ribadisce il vice segretario – non arretra! Prima di procedere sulla strada dell’autonomia differenziata , vanno garantiti prima i LEA ed i LEP, dimostrando oggettivamente dove sono le coperture Finanziarie, e poi assicurare un riequilibrio della nefasta spesa storica”.

Conclude Perri: “i contribuenti ed i relativi contributi dei cittadini meridionali non hanno minor peso o valenza di quelli del settentrione. E’ inammissibile pur nel rispetto e nell’applicazione della costituzione, far passare un sistema autonomistico che nella sua applicazione demarcherebbe ulteriormente il divario, già abissale, tra nord e sud, acutizzando il problema dell’esodo culturale, economico e sanitario verso regioni sempre più avvantaggiate”.

Il sistema Italia e nello specifico il sistema Nord Italia è consapevole del rallentamento che sta registrando, solo attraverso il rilancio del Meridione possiamo dare una un nuovo indirizzo e una nuova ripartenza dell’Italia e dell’ Europa .