“Io e mio fratello”: una commedia sui 30enni in Calabria

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Io e mio fratello di Luca Lucini è una commedia romantica, leggera leggera in terra di Calabria che racconta l’inquieta generazione di trentenni. Protagonista Sofia (Denise Tantucci), pecora nera della famiglia anche per il suo orientamento sessuale.

È infatti una sciupa femmine seriale ventottenne che ha lasciato la Calabria, sua terra d’origine, per trasferirsi a Milano, dove vive con il suo coinquilino, aspirante rapper, Alessandro (Claudio Colica). Mauro (Cristiano Caccamo), fratello di Sofia, è esattamente il suo contrario, un ragazzo come tanti, affidabile che non ha lasciato la Calabria dove porta avanti l’azienda vinicola di famiglia. Tra loro c’è anche un’altra cosa in comune: Michela (Greta Ferro), primo e unico amore di Sofia, che però sta per sposare proprio Mauro. Quando Sofia si rende conto che sta per perdere la donna della sua vita, decide di tornare a casa e riprendersela.

Da qui tutta una serie di situazioni comiche in questa famiglia allargata con tanto di zia Tecla (Teresa Mannino) che non manca di cercare giovanissimi partner con le app dedicate agli incontri. Ma il ritorno di Sofia in Calabria romperà ogni equilibrio e costringerà i due fratelli a capire davvero cosa vogliono essere da grandi. Nel cast del film, una produzione 302 Original Content, Pepito Produzioni e Vision Distribution dal 21 aprile su Prime Video: Paola Lavini e la partecipazione di Ninni Bruschetta, Marco Leonardi, Nino Frassica e Lunetta Savino.