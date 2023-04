Insegnante di Reggio Calabria colpita da TIA durante gita scolastica in Spagna: salvata eroicamente, ringrazia Meloni e Mattarella

StrettoWeb

Un insegnante di Reggio Calabria colpita da TIA durante una gita scolastica in Spagna e salvata eroicamente ha inviato una mail per ringraziare pubblicamente il Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente della Repubblica Mattarella.

“Carissimi Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Sono Grazia Maria Condello, docente dell’ITE Piria di Reggio Calabria, che ha sempre creduto nel nostro paese, nei valori, nella bellezza, generosità e sensibilità che ogni italiano ha nel proprio DNA, ma ieri più che mai ho constatato per l’ennesima volta che cosa significa essere cittadino Italiano e come questa nostra Nazione, tanto criticata, anche dagli stessi concittadini, è la più ORGANIZZATA, PROFESSIONALE, UNITA, ma principalmente UMANA che sa lavorare in squadra”.

“Si, perché tutto ciò mi ha dato la possibilità di essere ancora viva e di poter raccontare questo episodio. Certo, da buona credente so che sono stata graziata dal buon Dio, ma il lavoro dei professionisti italiani ha reso possibile questa testimonianza”.

“Martedì mattina del 28 marzo, mentre ero in servizio per accompagnare in viaggio d’istruzione i miei alunni a Barcellona sulla nave Grimaldi, ho avuto un attacco ischemico transitorio, o TIA, caratterizzato da paralisi e sensazione di formicolio con intorpidimento localizzato al viso, arti, mani e afasia, ossia difficoltà di parola. Ascoltavo quello che le colleghe dicevano, ma ero lì incapace di dialogare o di compiere qualsiasi gesto o passo. Fortunatamente sono state proprio le mie due compagne di lavoro, molto in gamba, a rendersi conto della gravità delle mie condizioni di salute così che immediatamente hanno contattato il medico di bordo il quale ha affrontato egregiamente e professionalmente tale situazione”.

“Se sono viva lo devo proprio a Lui, che ha attivato tutto ciò che poteva fare in emergenza sulla nave per stabilizzarmi e che insieme al comandante e allo staff della Grimaldi, hanno organizzato, con non poche difficoltà, il mio trasferimento in elicottero. La mia avventura inizia di mattina verso le 9.15 9.30 allorquando venivano oltrepassate da poco le acque territoriali italiane. Eravamo infatti appena entrati in acque francesi”.

“Il dottore, compresa la situazione, ha quindi chiesto al comandante di poter attivare urgentemente i soccorsi per un trasferimento a terra, ma i francesi non hanno concesso la disponibilità in tal senso. È stata poi Civitavecchia e Roma a risolvere il caso attivandosi con la Spagna per predisporre il trasferimento con l’elicottero. Per raggiungere al più presto le acque spagnole, il comandante ha dovuto aumentare la velocità di navigazione”.

“A pochi minuti dall’arrivo dell’elicottero sono stata portata in barella al ponte 12, dal dottore e una squadra meravigliosa di operatori della nave, che non solo mi hanno trasportata ma mi tranquillizzavano che tutto sarebbe andato bene. L’elicottero non ha potuto atterrare per il troppo vento, quindi il medico e un infermiere sono scesi con la fune, mi hanno spostato di barella, imbracata e sollevata fino a bordo dell’elicottero”.

“Se oggi sono viva, devo ringraziare il buon Dio e tutti coloro che con AMORE ogni giorno operano per il bene del prossimo. Non so se leggerete questa mia missiva ma avevo desiderio di manifestare il mio GRAZIE a tutti e alla nostra NAZIONE. Viva l’ITALIA”.