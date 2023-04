Inflazione: Giorgetti, ‘recessione non può essere prezzo da pagare per domarla’ (2)

StrettoWeb

(Adnkronos) – “Le turbolenze che negli ultimi giorni hanno caratterizzato i mercati finanziari e le politiche monetarie restrittive perseguite dalle Banche centrali per ridurre l?inflazione costituiscono fattori di rischio per un paese come il nostro, caratterizzato da un elevato livello di debito pubblico. L?autonomia delle Banche Centrali va rispettata. L?auspicio è che la loro azione di politica monetaria sia orientata sia al contenimento dell?inflazione sia alla stabilità finanziaria” sottolinea il ministro Giorgetti.

In questo contesto “la capacità di assicurare un adeguato livello di investimenti, pubblici e privati, assume un ruolo centrale. Per farlo è però necessario adottare un?ottica di sistema che coinvolga le energie migliori nella realizzazione di politiche di crescita che rendano strutturali i trend positivi osservati negli ultimi anni e garantiscano la stabilità complessiva del sistema-Paese” conclude.