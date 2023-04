Incoronazione Re Carlo III, Harry ci sarà ma senza Meghan

StrettoWeb

(Adnkronos) – Il principe Harry parteciperà alla cerimonia di incoronazione del padre, re Carlo III, in programma il 6 maggio all’abbazia di Westminster. Harry non sarà accompagnato dalla moglie, Meghan: la duchessa del Sussex sarà assente, come rende noto Buckingham Palace. L’annuncio pone fine a settimane di speculazioni sulla partecipazione della coppia. Harry si unirà ai circa 2000 ospiti attesi.

Secondo la Bbc, Harry e Meghan – che vivono in California con i loro due figli – sono stati contattati più di un mese fa via email e avrebbero dovuto confermare la loro presenza alla cerimonia. Meghan rimarrà negli Stati Uniti con i figli Archie, che proprio il 6 maggio compie 4 anni, e Lilibet. L’assenza sarebbe legata ad una decisione della moglie del principe e non ad un’esclusione: “La decisione di non partecipare -osserva la Bbc- sarà vista come una fase delle tensioni non risolte e ancora presenti tra il duca e la duchessa del Sussex e la famiglia reale”.