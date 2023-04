Incidente nel cosentino: 80enne di Francavilla investito mentre attraversava

StrettoWeb

Ennesimo incidente nella zona dell’Alto Jonio Cosentino: il sinistro è avvenuto ieri a Francavilla Marittima, in pieno centro abitato. Un anziano 80enne è stato investito da una vettura mentre attraversava la strada, seguendo le strisce pedonali. L’uomo è stato preso in pieno nella principale arteria cittadina, in via Nazionale, da un’auto guidata da un medico. Quest’ultimo, accortosi dell’incidente, è subito sceso per prestare soccorso alla vittima. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 le quali, d’urgenza, hanno trasportato l’uomo al “Giannettasio” di Rossano. Presenti anche le Forze dell’Ordine per gli accertamenti del caso e per chiarire la dinamica dell’incidente.