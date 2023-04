Il 10 maggio a Roma il Forum Relazioni Istituzionali

StrettoWeb

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Adnkronos promuove, assieme a Deloitte Legal e GreenHillAdvisory, il 10 maggio a Roma presso la Sala Mastai del Palazzo dell’Informazione il Forum Relazioni Istituzionali dedicato a definire le relazioni tra Pubblico e Privato nelle politiche industriali e nell?attuazione dei finanziamenti pubblici. La capacità di comunicare con le Istituzioni in modo trasparente è infatti oggi un valore aggiunto nelle politiche aziendali. Sono previste Sessioni tematiche dedicate ai seguenti settori: Regolamentazione del Lobbying, Energia, Telecomunicazioni, Infrastrutture e Trasporti

I Relatori del Forum provengono da Istituzioni ed Aziende: Camera, Senato, Corte dei Conti, Cnel, Arera, Gse, Agcom, Autorità Antitrust, Autorità Regolazione Trasporti, Ministero dell?Ambiente, Ministero dell?Industria, Ministero delle Infrastrutture, Ance, Asstel, Eni, Esso, Ferrovie dello Stato, Tim, Fastweb.

Il Forum rappresenta un?opportunità di approfondimento e di networking per i Responsabili delle Relazioni Istituzionali e del Public Procurement e per i Professionisti del settore.Informazioni sul Forum e sulle modalità di Adesione sono disponibili al link . Formula Early Booking per adesioni formalizzate entro il 30 Aprile