“Grande Catanzaro in Serie B”, lo striscione è virale: i complimenti arrivano dallo… Sporting Lisbona

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Catanzaro ha raggiunto la promozione in Serie B già da qualche settimana, con ampio anticipo, per via dello straordinario cammino nel girone C di Serie C che l’ha portata a stravincere quasi ogni partita a suon di gol e prestazioni nettamente superiori a quelle avversarie. La squadra di Vivarini, però, non si ferma e continua a macinare record su record, come quello delle reti segnate o quello dei punti conquistati (sono 96 e saranno 99 in caso di vittoria all’ultima giornata).

I complimenti, nel corso di queste settimane, sono arrivati un po’ da ovunque, soprattutto in Italia. Non solo nel nostro paese, però. In queste ore, infatti, sta circolando la foto di uno striscione proveniente addirittura da… Lisbona. Ebbene sì. Sono i tifosi dello Sporting, la squadra portoghese impegnata in questo periodo ai quarti di finale di Europa League contro la Juve, ad aver esposto uno striscione nel corso dell’ultima gara di campionato. “Grande Catanzaro in Serie B”, si legge, come si può vedere nell’immagine in evidenza. La dedica arriva direttamente da un gruppo appartenente alla Torcida Verde, il settore del tifo più caldo dei biancoverdi.