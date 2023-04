Classifica Giro di Sicilia, Albanese e Ulissi guadagnano su Caruso

StrettoWeb

Un assolo di Niccolò Bonifazio chiude la seconda tappa del Giro di Sicilia. Il ciclista dell’Intermarchè si prende la seconda frazione della corsa, con partenza da Canicattì e arrivo a Vittoria, beffando i favoriti di giornata come Viviani e Cavendish.

La classifica generale presenta qualche piccola variazione. In testa ancora il vincitore della frazione inaugurale, il giovane Finn Fisher-Black. Alle sue spalle Vincenzo Albanese, secondo in entrambe le tappe, con 6” di distacco complessivo. Terza piazza per Diego Ulissi a 14”. Perde qualche secondo, seppur nulla di preoccupante, Damiano Caruso, a 18” dalla maglia giallo-rossa.

Classifica Generale Giro di Sicilia

Finn Fisher-Black 7H 52′ 34” Vincenzo Albanese 6” Diego Ulissi 14” Damiano Caruso 18” Thomas Presenti 18” Valerio Conti 18” Kobe Goossens 18” Walter Calzoni 18” Alexey Lutsenko 18” Kevin Colleoni 18”