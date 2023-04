Giro di Sicilia 2023, 1ª Tappa: percorso e altimetria da Marsala ad Agrigento

StrettoWeb

In attesa del Giro della Città Metropolitana di Reggio Calabria che si disputerà domenica, il grande ciclismo riparte dall’altra parte dello Stretto con il Giro di Sicilia 2023. Oggi lo start ufficiale con la 1ª tappa, 159 km con inizio a Marsala e traguardo finale ad Agrigento. Un percorso soft per la frazione inaugurale, quella che presenta meno dislivello (1400 metri complessivi). Solo un GPM presente nel percorso, quello di Partanna, non particolarmente impegnativo.

La tappa si snoda sulla costa sud e presenta il traguardo volante di Montallegro. Occhi puntati sul finale, la parte più spettacolare della corsa con gli ultimi 3.7 km con pendenza media del 5.3% e punte che arrivano anche al 9%. Arrivo ‘da classica’ fino a Piazza Vittorio Emanuele in cui sono attesi finisseur e corridori più ‘esplosivi’.