Giro di Reggio Calabria, a Siderno applausi per il calabrese Nathan Sbabo

Tanti tifosi e semplici curiosi hanno sfidato le incertezze di un tempo ballerino lungo tutto il tragitto del Giro di Reggio Calabria per assistere al passaggio dei ciclisti. La carovana colorata, partita da Riace e arrivata a Reggio Calabria, ha raccolto applausi al passaggio nelle strade di ogni borgo e cittadina. Ben 147 gli atleti passati da Siderno, una delle prime città attraversate passando per Via Nazionale, Via E. Fermi, Via Vittorio Emanuele, Corso della Repubblica, Via Ionio, Via Mediterraneo.

L’attenzione si è concentrata sul giovane Nathan Sbabo, ciclista sidernese con il dorsale numero 107, partito dalla prima fila insieme al campionissimo Elia Viviani. Il 19enne ciclista della D’Amico UM Tools si è detto molto emozionato all’idea di correre nelle strade di casa, nella sua regione, citando come fonte d’ispirazione Roberto Sgambelluri, ex professionista e compagno di Marco Pantani. Diplomatosi con il massimo dei voti presso l’ITIS di Roccella Jonica, Nathan unisce la passione per la bici agli studi: si è infatti iscritto al corso di laurea in Chima e Tecnologia Farmaceutica.