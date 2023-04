Giornata Mondiale della Terra, a Messina incontro su “Omero, Dante e Pascoli”

StrettoWeb

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, venerdì 21 aprile 2023, alle ore 10.30, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, si svolgerà l’incontro su “Omero, Dante e Pascoli: tre poeti, un solo mare…il Mediterraneo”. I lavori saranno aperti dai saluti del Sindaco Metropolitano di Messina, dott. Federico Basile, e della Segretaria Generale della Città Metropolitana, avv. Rossana Carrubba.

Ad introdurre l’evento saranno l’avv. Anna Maria Tripodo, dirigente di Palazzo dei Leoni, l’arch. Attilio Griso del Servizio “Cultura”, la prof.ssa Agata Tringali dell’USR Sicilia – Messina e il prof. Filippo Spadola, direttore del Museo della Fauna dell’Università degli Studi di Messina.

Successivamente il dott. Mauro Cavallaro del Museo della Fauna e il prof. Sergio Foscarini del Liceo “Maurolico” di Messina tratteranno il tema “Lo Stretto di Messina nell’Odissea di Omero” mentre la geologa Ester Tigano, collaboratrice del Museo della Fauna dell’Ateneo peloritano, relazionerà su “I cambiamenti climatici nell’Inferno Dantesco e il Mediterraneo”. Gli interventi, coordinati dalla prof.ssa Elena Santagati, docente di Storia Greca dell’Università di Messina, saranno conclusi dal prof. Vincenzo Caruso, Assessore alla Cultura del Comune di Messina.

Al termine si procederà alla premiazione degli elaborati degli studenti che hanno partecipato al concorso “Il Mediterraneo nei secoli”.

Dieci le scuole che hanno aderito, sei di Messina (I. T. T. I. “Caio Duilio”, I. C. “La Pira – Gentiluomo”, I. C. “Santa Margherita”, I. C. “Simone Neri – Santa Margherita Giampilieri”, Liceo “Maurolico”, I. I. S. “Antonello), e quattro della provincia (I. C. “Leonardo da Vinci” di Villafranca Tirrena, I. C. 1 di Taormina, I. C. 1 di Milazzo e I. C. “Pirandello” di Patti).

La giornata è organizzata dalla Città Metropolitana di Messina, in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, il Museo della Fauna – Dipartimento Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Messina, l’USP Ambito Territoriale di Messina Ufficio VIII e il Laboratorio Museo Mineralogico, Paleantologico e della Zolfara dell’I.I.S.S. “S. Mottura” di Caltanissetta.