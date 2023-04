Ginnastica Ritmica, due weekend ricchi di medaglie e trofei per la Restart Reggio Calabria

StrettoWeb

Due weekend ricchi di medaglie e trofei per le ginnaste della Restart Reggio Calabria. Doppio appuntamento il 26 marzo scorso ed anche domenica 2 aprile, per le ragazze della professoressa Marilena D’Arrigo, dirigente tecnico del team reggino, che hanno disputato due tornei regionali. Il 26 marzo, al Palacolor di Pellaro, è andato in scena il campionato regionale CSI di ginnastica ritmica, comprendente 6 categorie (Lupette, Tigrotte, Allieve, Ragazze, Junior e Senior, in ordine crescente di età) che ha visto protagoniste ben 26 atlete appartenenti a due società reggine, per un totale di 50 esercizi tra individuali e di squadra accuratamente giudicati da due giudici di gara lametine giunte in loco per l’evento. Tra le 26 atlete anche cinque ginnaste con disabilità motorie, cognitive e soci-relazionali che hanno concorso nella categoria Special come individualiste e/o in coppia con con partner- guida coetanee.

Entrando nel dettaglio della competizione per l’ASD Restart, nella categoria Lupette Small, Aurora Denaro e Arianna Cicciù, entrambe con un punteggio di 36,8 hanno vinto la classifica assoluta data dalla somma dei punteggi nei due esercizi individuali. Nella classifica per attrezzo a primeggiare alla palla è stata Aurora con Arianna in seconda posizione al contrario nel corpo libero con Cicciù medaglia d’oro e Denaro d’argento. Per le Lupette Base ha primeggiato Serena Laganà che ha concorso nella classifica per attrezzo al corpo libero portando a casa una medaglia d’oro e i complimenti della giuria con punti 20,5. Maria Caterina Fotia è stata protagonista nelle categorie Lupette Special, sfoggiando ottime prestazioni sia al corpo libero che alla palla, salendo così sul gradino più alto del podio.

Passando alla categoria Tigrotte small, un plauso a Benedetta Modica (38,3 punti in classifica assoluta) e Alice Benedetti (35,95 sempre punteggio assoluto), rispettivamente prima e seconda classificata sia nell’assoluto che nelle classifiche di specialità al corpo libero e alla palla. Per la categoria Allieve Small, oro nella classifica assoluta per Elisabetta Cogliandro (prima al corpo libero e seconda al cerchio) e argento per Alessia Fosso (prima nel cerchio e seconda nel corpo libero). Grande bagarre nella categoria Allieve Base, con il primo posto raggiunto da Daria Meduri nella classifica assoluta (primo posto nel cerchio e terzo con la fune) seguita dalla compagna di squadra Simona Surace classificata al terzo posto nell’assoluto, secondo alla fune e terzo al cerchio.

Passando alla categoria Ragazze Small, gradino più alto del podio nella classifica assoluta per Alessia Surace (prima corpo libero e seconda al cerchio) e secondo per Rebecca Mallamaci (prima al cerchio e seconda nel corpo libero), medaglia di bronzo per Sofia Cogliandro (terza sia al cerchio sia nel corpo libero). La categoria Junior Small è tutta per Veronica Donato che con punti 36,8 conquista la medaglia d’oro assoluta e le due di specialità al corpo libero e al cerchio così come per Elena Amodei che ha primeggiato nella categoria Senior Base mettendo in mostra le sue abilità negli esercizi con nastro e cerchio.

Spazio anche alle performance di squadra con il trio vincente Denaro Cicciu e Fotia nella categoria esordienti, trofeo anche per il il quartetto composto da Alice Benedetti, Elisabetta Cogliandro, Alessia Fosso e Benedetta Modica nella seconda categoria, mentre la coppia Simona Surace e Daria Meduri ha vinto nella categoria Base. Per la terza categoria attrezzo misto, gradino più alto del podio per il “poker” composto da Sofia Cogliandro, Rebecca Mallamaci, Veronica Donato e Alessia Surace.

Un’autentica giornata all’insegna dello sport, dell’aggregazione e della ginnastica ritmica, con i sorrisi stampati sul volto di tutte le partecipanti che si commentano da soli circa l’ottima riuscita della domenica del PalaColor, specialmente con la categoria special. Primo posto ex-equo (punteggio assoluto pari a 17,2) per le coppie composte da Alice Benedetti e Martina Rottura ed Elisa Macheda e Greta Pellicanò (tutte esibitesi col cerchio). Nella categoria attrezzo unico al corpo libero invece, hanno brillato Leila Nasone e Alessia Surace con un punteggio di 18,5. Scorrendo le varie sottocategorie, per le Lupette Special con corpo libero e palla ha vinto Caterina Maria Fotia, mentre nella categoria Ragazze Special, applausi per Giorgia Laurendi che ha eseguito un complesso esercizio individuale alle clavette dando prova dei suoi continui miglioramenti e salendo sul gradino più alto del podio.

Un bottino di 11 medaglie d’oro, 3 d’argento e 2 di bronzo nelle sole classifiche assolute, senza considerare quelle di specialità per attrezzo, e ben sette trofei nelle competizioni di squadra e coppia per il team agonistico Restart al Gran Premio Regionale CSI. Orgogliosi il Presidente della Restart Ing. Pierfabrizio Puntorieri, la direttrice tecnica prof.ssa Marilena D’Arrigo e le allenatrici che hanno curato la preparazione delle atlete Valeria Federico, Ylenia Albanese, Giulia Cugliandro e Ilenia Cartisano.

Passando poi all’evento di domenica 2 Aprile organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia presso il Palaconi di Catanzaro in cui un altro team di “Rgirls” è stato protagonista al campionato regionale di Serie D. La squadra composta da Mariarosaria Morabito, Serena Laganà e Giada Squillaci ha conquistato la medaglia d’oro con un netto stacco dalla società seconda classificata. Nel collettivo a corpo libero la Restart ha schierato Laganà, Morabito e Squillaci e queste ultime hanno anche composto la coppia cerchi. Esercizi dinamici e ricchi di collaborazioni hanno stupito la giuria e i presenti con scambi complessi nonostante la giovane età delle atlete. Stiamo parlando di classi 2015 e 2013. Le ginnaste reggine hanno superato la Kines (Catanzaro) conquistando così il primo posto nel livello LB.

Sempre per il campionato di Serie D Open, ma nel livello più alto denominato LD, la Restart ha portato a casa una medaglia d’argento, alle spalle della Kines Catanzaro, con la squadra composta da Giada Arco, Miriam Bernardo, Martina Camera, Gloria D’Avenia, Elsa Labate e Gaia Suraci. Per il collettivo a corpo libero hanno gareggiato Arco, Bernardo, Camera, D’Avenia e Labate; per la successione palla-nastro, Suraci ed Arco, mentre Camera si è esibita all’individuale con il cerchio. Lo staff della Restart, orgoglioso, ha ricevuto numerosi complimenti dai genitori presenti, ed anche dagli allenatori delle altre società partecipanti, sia per la tecnica sia per le composizioni artistiche e coreografiche degli esercizi. In particolare, l’insieme a corpo libero della squadra Junior, ha lasciato tutti con il fiato sospeso per espressività, musicalità e l’originalità delle collaborazioni.

Dunque tre performance di grande rilievo, con le ginnaste a fine gara soddisfatte ed orgogliose delle proprie prestazioni a tal punto da piangere di gioia e fare emozionare tutti i presenti: non è stato certamente facile per loro preparare gli esercizi per un nuovo campionato a distanza di soli 15 giorni dalla gara precedente in un periodo che da Dicembre 2022, con il Campionato Internazionale di Budapest, ad oggi le ha viste protagoniste ogni fine settimana in eventi/competizioni differenti di ginnastica ritmica implicando un livello di stress fisico e mentale non indifferente ma, grazie alla preparazione svolta con le istruttrici ed al loro talento, hanno gestito il tutto alla grande, ben figurando fino all’ultima gara regionale.