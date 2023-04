Ginnastica: Europei, Alice D’Amato oro nella parallela asimmetrica

StrettoWeb

Antalya, 15 apr. (Adnkronos) – Arriva la seconda medaglia d’oro per l’Italia agli Europei di ginnastica artistica in corso di svolgimento ad Antalya, in Turchia. Dopo il titolo a squadre maschile è arrivato quello di specialità nella parallela asimmetrica con Alice D’Amato, che arriva poco dopo l’argento della gemella Asia al volteggio. La campionessa ligure, alla terza medaglia personale dopo l’argento a squadre e il bronzo nell’All around, ha chiuso con 14.466, davanti alla britannica Rebecca Downie (14.233), argento, e alla tedesca Elisabeth Seitz (14.200), bronzo. Quarto posto per l’altra azzurra Giorgia Villa (14.066).