Gb: prezzi produzione +8,7% a marzo

Londra, 19 apr. (Adnkronos) – I prezzi alla produzione (factory gate) in Gran Bretagna sono aumentati dell’8,7% a marzo 2023, in calo rispetto all’11,9% di febbraio 2023. Lo indicano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica Ons. I prezzi dei fattori produttivi sono aumentati del 7,6% nel periodo fino a marzo 2023, in calo rispetto al 12,8% del periodo fino a febbraio 2023.

Gli input di petrolio greggio e prodotti petroliferi hanno fornito i maggiori contributi al ribasso alla variazione dei tassi annuali di inflazione degli input e della produzione, rispettivamente. Mentre i tassi d’inflazione annuali sono scesi negli ultimi mesi, i livelli degli indici dei prezzi degli input e della produzione sono rimasti sostanzialmente stabili da giugno 2022. Su base mensile, i prezzi degli input alla produzione sono aumentati dello 0,2% e i prezzi alla produzione dello 0,1% a marzo 2023.

I prezzi alla produzione dei servizi sono aumentati del 4,9% nel primo trimestre (da gennaio a marzo) del 2023, in calo rispetto al 5,3% del quarto trimestre (da ottobre a dicembre) del 2022.