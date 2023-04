La “fuitina”: 17enne di Modena scappa di casa per raggiungere il fidanzato a Vibo

StrettoWeb

Eravamo abituati alle “fuitine”, le fughe d’amore ai tempi dei nostri nonni, quando i genitori della ragazza erano contrari al matrimonio e i due innamorati scappavano, per sposarsi poi in segreto. Ma nel 2023, con l’uso anche estremizzato della tecnologia, risulta alquanto impensabile scappare per poter stare insieme al proprio partner. Soprattutto se a fuggire è una ragazza di 17 anni, che ancora frequenta la scuola e ha tutta la vita davanti. Ma la protagonista di questa vicenda, una minorenne del modenese, ha deciso di seguire il suo fidanzatino di 18 anni per paura che la loro storia potesse finire a causa dei tanti chilometri che li dividevano. L’allarme della scomparsa era stato dato lo scorso 22 aprile dai genitori, quando la giovane non si era presentata a scuola facendo perdere le sue tracce.

La Polizia ha quindi avviato subito le indagini, pattugliando la provincia e studiando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, oltre agli agganci alle celle telefoniche. Dopo 24 ore di ricerche serratissime, hanno tracciato lo spostamento della 17enne, scoprendo quindi che era fuggita a Vibo Valentia. Lo scopo infatti, era continuare la relazione con il fidanzato, trasferitosi da poco in Calabria per lavoro, andando contro il volere della famiglia. La Squadra Mobile ha quindi rintracciato la coppia affidando nuovamente la ragazza alla famiglia. Il ragazzo invece, dovrà ora rispondere di reato di sottrazione di minore.