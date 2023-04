Fine 3°Q! – Pallacanestro Viola sotto 63-61

StrettoWeb

Al ritorno dagli spogliatoi Spizzichini firma i primi due punti della gara, Simoncelli risponde da 3. A Farina risponde Cagliani, poi Isotta porta i suoi in parità sul 52-52. Marchini ne mette 2, Cagliani da 3 porta i suoi avanti per la prima volta nella partita. Due liberi di Farina per il controsorpasso dei reggini, ma prima una tripla di Genovese e poi un’altra bomba di Manenti permettono a Bergamo di scappare sul 61-56.

Due punti per Tiberti e un tecnico trasformato da Balic portano i neroarancio di nuovo a un possesso di svantaggio, Isotta li ricaccia sul 63-59. Di Laquintana gli ultimi 2 punti del quarto concluso 63-61 per gli ospiti.