Fine 1°Tempo! – Pallacanestro Viola avanti 45-48

StrettoWeb

Nel secondo quarto di gara Cagliani e Sodero piazzano rispettivamente 2 e 5 punti in successione che danno fiducia ai lombardi. Laquintana interrompere il break casalingo con 2 punti ai quali risponde subito Cane. Farina prova a far scappare i reggini, ma Rota e Cane portano i padroni di casa a -1 sul 31-32. Bischetti firma un 2/2 dalla lunetta, ma Cane risponde ancora presente.

Quando la Viola va in difficoltà si appoggia a Spizzichini che realizza e subisce anche fallo completando il gioco da tre punti. Simoncelli riporta i suoi a un possesso di svantaggio, Spizzichini li ricaccia indietro con 4 punti e l’aiuto di Marchini per il 35-43. Quattro punti in successione per Manenti fanno respirare Bergamo, Marchini fa lo stesso, inframezzato da una bella schiacciata di Masciarelli.

Spizzichini fa 0/2 dalla lunetta, Tiberti manda in lunetta Isotta (2/2) con un antisportivo. Lo stesso Isotta fa nuovamente 2/2 dopo un fallo di Yusuf. L’ultimo punto del primo tempo è di Spizzichini che fa 1/2 dalla linea della carità. Si va a riposo sul 45-48 per i neroarancio.