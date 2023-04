Festeggia le dimissioni dall’ospedale ma viene investita: 56enne muore sul colpo

StrettoWeb

Quando si dice il destino. Roberta Fiano, 56 anni di Teramo, era stata colta da infarto tempo prima e, dopo una lunga degenza in ospedale, era finalmente stata dimessa. Per l’occasione, la donna aveva deciso di festeggiare insieme a parenti e amici in un locale della città, dove ha trascorso una piacevole serata in compagnia degli affetti ritrovati. Ma il destino beffardo, ha avuto per lei altri piani: all’uscita dal ristorante, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali con il figlio e la sua amica, Roberta è stata investita e uccisa da un furgone di una società sportiva guidato da un uomo.

Il figlio è rimasto illeso mentre l’amica è stata anch’essa travolta e ora versa in gravi condizioni all’ospedale di Teramo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno provato a rianimare la donna, senza successo. Presenti anche i Carabinieri di Alba Adriatica, che hanno fermato il conducente: l’uomo è stato trovato positivo all’alcoltest e arrestato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.