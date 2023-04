Fdi: Speranzon, ‘amareggia silenzio opposizioni su assalto sede Mestre’

StrettoWeb

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – ?Sta terminando la giornata e mi trovo costretto a dover amaramente stigmatizzare il silenzio delle opposizioni sul gravissimo tentato assalto alla sede del coordinamento regionale di Fratelli d?Italia del Veneto, a Mestre. E dire che non si è trattato di tre o quattro pennellate di vernice, che comunque sarebbe stato grave, ma piuttosto di un vero e proprio tentativo di forzare l?ingresso per entrare nella struttura ed avviare l?assalto. Voglio augurarmi che sia un silenzio dettato da negligenza e non, come purtroppo spesso accade, frutto di quel retropensiero che porta a ritenere che quando è la destra, siano essi esponenti o luoghi simbolo, ad essere sotto attacco, allora tutto è legittimo”. Lo afferma Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia al Senato.

“Il rispetto dei valori della libertà, della democrazia, e soprattutto della libertà di riunione e di pensiero -aggiunge- deve valere sempre a prescindere se si è di sinistra, di centro o di destra. E questo è ancora più vero alla luce dell?anniversario di domani dei 50 anni della strage dei fratelli Mattei. L?auspicio è che questi lunghi 5 decenni non siano passati invano?.