FdI: Salvitti, ‘vicinanza e solidarietà a Silvestri’

Roma, 5 apr (Adnkronos) – “Voglio esprimere la mia più completa vicinanza e solidarietà alla collega deputata Rachele Silvestri, che in una toccante lettera al Corriere della Sera ha raccontato, con mirabile coraggio, di come sia stata bersaglio di terribili maldicenze che hanno investito e condizionato la sua vita privata di donna, di moglie e di mamma”. Lo dice il senatore di FdI Giorgio Salvitti.

“Quanto le è accaduto ha dell?incredibile e dovrebbe far riflettere tutti noi. Auspichiamo vivamente, ora che le malelingue sono state silenziate dalla realtà dei fatti, che si chiuda definitivamente questa squallida pagina di becero gossip e auguriamo a Rachele, al suo compagno e al loro splendido bambino una vita serena, gioiosa e soprattutto lontana il più possibile dallo squallore che li ha travolti nelle ultime settimane?, aggiunge il dirigente nazionale di Fratelli d?Italia.