F1: Gp Australia,nessuna penalità per Gasly dopo l’incidente con Ocon, ci sarà a Baku

StrettoWeb

Melbourne, 2 apr. – (Adnkronos) – Nessuna sanzione per il pilota dell’Alpine Pierre Gasly dopo l’investigazione a seguito dell’incidente in curva 2 con il compagno di squadra Esteban Ocon nel finale del GP d’Australia. Scampato pericolo per l’ex drive dell’Alpha Tauri che rischiava di saltare la prossima gara, in programma a Baku il 30 aprile, con i 10 punti di penalità già accumulati sulla patente Fia.