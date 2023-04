StrettoWeb

Un altro episodio di violenza nel calcio giovanile. Ormai, purtroppo, da Nord a Sud sono comuni e diversi sono stati registrati anche tra Calabria e Sicilia. L’ultimo, però, è accaduto a Bergamo ed è ancora più grave del previsto. Motivo? Perché la vittima, presa a calci e pugni, è affetta da SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica. Il protagonista in questione è Stefano Turchi, ex calciatore dell’Ancona. Al termine della partita tra Brusaporto e Uesse Sarnico (Allievi Elite Under 17), giocata domenica ad Albano Sant’Alessandro, l’uomo è stato aggredito dal genitore di uno dei ragazzi dell’Uesse Sarnico.

Turchi avrebbe provato a calmare il genitore, che ha però cominciato a rifilare calci e pugni. Dopo la denuncia, l’ex giocatore ha sporto denuncia ed è poi stato medicato all’ospedale, riportando un trauma cranico. “Così non si fa calcio, sono distrutto moralmente – il commento di Turchi – Sono anche spaventato al pensiero che una persona come me che ama il calcio e che si trova in condizione di non potersi difendere può diventare vittima di una tragedia. Sto pensando di abbandonare tutto, di farmi indietro, nonostante tutta la mia vita sia stata dedicata al calcio. Certo, sarebbe una sconfitta per me, sia come uomo, sia come sportivo e anche come portatore di handicap. Ma se devo rischiare la vita andando a seguire una partita di calcio, non ne vale la pena”.