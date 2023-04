Europa League, è festa italiana: la Roma ribalta il Feyenoord, la Juve mura lo Sporting

StrettoWeb

Dopo i successi di Milan e Inter in Champions League arrivano altri tre verdetti positivi dalle italiane impegnate nel giovedì di Europa League e Conference League. Alla Juventus basta un pareggio, alla Roma servono i supplementari, la Fiorentina passa nonostante la sconfitta.

La Juventus mura lo Sporting

Giornata di sorrisi per la Juventus. Dopo le buone notizie arrivate dall’aula di tribunale, arriva anche un verdetto positivo dal campo. In virtù dell’1-0 dell’andata a Torino, l’1-1 della gara di ritorno contro lo Sporting vale il passaggio in semifinale di Europa League. Rabiot apre le danze ribadendo in rete un pallone sporco rimasto in area, ma poi procura il calcio di rigore che Edwards trasforma nell’1-1.

I portoghesi si fanno pericolosi, ma non trovano lo specchio della porta, la Juventus non riesce a essere incisiva in contropiede ma il pareggio premia comunque i bianconeri. In semifinale ci sarà il Siviglia che ha eliminato il Manchester United 3-0.

Roma dalla paura alla gioia

La Roma danza sul baratro. Dopo aver perso 1-0 all’andata in Olanda fallendo un calcio di rigore e colpendo una traversa i giallorossi vanno vicinissimi a ribaltare il risultato ma vengono beffati. Serve l’ora di gioco per sbloccare la gara, è Spinazzola a spezzare la parità con una conclusione sporcata da un avversario. Al 76’ Cristante trova il gol del 2-0 che varrebbe la qualificazione, ma l’arbitro punisce una spinta di Abraham.

Poco dopo Paixao di testa batte Rui Patricio con la rete che sembra beffare la Roma, ma Dybala all’89’ porta il match ai supplementari. Nell’extra-time un contropiede sull’asse Pellegrini-Abraham permette ad El Shaarawy di spingere in rete la rete del 3-1 nel primo tempo, nella ripresa Pellegrini arrotonda il risultato sul 4-1. In semifinale i capitolini affronteranno il Bayer Leverkusen.

Brivido Fiorentina

Forte dell’1-4 dell’andata, la Fiorentina sembrava la squadra più sicura del passaggio del turno, ma ha fatto di tutto per complicarsi la vita da sola. Al Franchi i toscani prendono subito gol da Sousa al 9’ minuto e nella ripresa si ritrovano sotto addirittura 0-3 dopo le reti di Velde e Sobiech. Con questo risultato si andrebbe ai supplementari. Al 78’ Sottil scaccia i fantasmi segnando il gol qualificazione, al 92’ Castrovilli chiude definitivamente i conti segnando il gol del 2-3 che mette in ghiaccio l’accesso alla semifinale.