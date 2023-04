‘L’esorcista del Papa’: Tropea protagonista nel film horror su Padre Amorth

StrettoWeb

La Costa degli Dei, meta turistica e marcatore identitario delle bellezze della Calabria, continua a essere protagonista nelle produzioni cinematografiche internazionali: dopo la presenza di una Tropea futuristica nella pellicola sci-fi “The Marvels”, la cittadina della Calabria tirrenica appare ancora sul grande schermo, questa volta come location di un film di tutt’altro tenore. “L’Esorcista del Papa”, uscito nelle sale pochi giorni fa, racconta le vicende ispirate a Padre Gabriele Amorth, considerato l’esorcista della Chiesa Cattolica per eccellenza. Protagonista della pellicola horror, Russel Crowe – memorabile nel suo ruolo di Massimo Decimo Meridio ne “Il Gladiatore” – il quale, ancora una volta, torna in Italia a recitare.

Nelle prime scene del film infatti (consigliamo di interrompere la lettura per un eventuale spoiler), è possibile vedere padre Amorth, a bordo di una Lambretta, arrivare in una Tropea di fine anni ’80, dal sapore vagamente folk-horror, e assistere alla scena di un maiale sparato alla testa. Un ciack da brividi, che vede nella terra di Calabria non solo una mera destinazione turistica, ma il set per la produzione di pellicole memorabili.