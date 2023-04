Empoli-Lecce, paura prima della gara: gli spogliatoi vanno a fuoco!

StrettoWeb

Quando si dice “match infuocato“. Empoli-Lecce, gara che mette in palio punti importanti per chiudere il discorso salvezza, sembra poter rispondere a pieno a tale definizione. Nel prepartita della sfida del Castellani, infatti, è stato dato l’allarme per un principio di incendio sviluppatosi negli spogliatoi.

A dare la notizia Giovanni Barsotti, giornalista DAZN che su Twitter ha scritto: “principio di incendio nello spogliatoio dell’Empoli, pare per un foglio. Vigili del fuoco all’opera, squadre nel tunnel in borghese. Si rischia lo spostamento di mezz’ora“.