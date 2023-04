Emergenza migranti: 230 persone sbarcate nella notte a Crotone

StrettoWeb

Sembra inarrestabile il flusso di sbarchi che sta interessando le coste calabresi: la scorsa notte, altri 230 migranti sono arrivati al porto di Crotone, tratti in salvo da un’unità della Guardia Costiera che li aveva avvistati a bordo di un peschereccio. Altri 220 invece, che erano sulla stessa imbarcazione, sono approdati ieri a Roccella Jonica. Il nutrito gruppo, dopo le operazioni di salvataggio, è stato trasferito nel centro d’accoglienza di Isola Capo Rizzuto. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero sbarcati 140 egiziani – di cui 40 minori non accompagnati – 80 siriani e altre 10 persone provenienti dal Pakistan e dal Bangladesh. In porto, oltre il personale dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica coordinati dalla Prefettura di Crotone, anche il personale medico per verificare le condizioni di salute dei sopravvissuti.