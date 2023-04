Earth Hour: anche Messina spegne le luci per “l’ora della terra”

StrettoWeb

Il Comune di Messina aderisce all’iniziativa Heart Hour 2023, evento mondiale promosso dal WWF a partire dal 2007, finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di costruire un futuro più sostenibile, e per mostrare quanto forte possa essere l’impatto di un’azione piccola, se condivisa, per salvare il Pianeta. Pertanto, stasera, anche Messina, attraverso un gesto semplice, come quello di spegnere la luce, si unisce a milioni di persone in oltre 190 Paesi e territori, spegnendo dalle ore 20.30 alle 21.30, gli impianti di illuminazione pubblica del waterfront da viale Boccetta a viale Annunziata.

“L’Ora della Terra non è solo un appuntamento internazionale, ma la richiesta di unire le forze per agire e avere ‘-CO2 e +Natura’ nelle nostre vite, ed è la più grande mobilitazione globale per il futuro delle persone e del pianeta. Un gesto semplice, come quello di spegnere la luce, può avere una forza simbolica enorme se a farlo sono oltre a milioni di persone anche le istituzioni”, ha evidenziato il Sindaco Federico Basile.