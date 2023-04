Dl lavoro: Baldino (M5S), ‘da destra altra ricetta sbagliata’

StrettoWeb

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – ?Nel Paese dove l?anno scorso c?è stato il record di contratti a termine, il 1° maggio Meloni & Co. porteranno in Cdm un provvedimento che cancella il nostro decreto Dignità e aumenta la precarietà, fra le cause principali della denatalità. Dalla Destra un?altra ricetta sbagliata?. Lo scrive su Twitter la vicecapogruppo del M5S alla Camera Vittoria Baldino.