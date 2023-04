“La Destra verso il futuro”, iniziativa a Reggio Calabria. Tatarella: “serata indimenticabile”

StrettoWeb

Si è svolta ieri sera, presso la “Luna ribelle”, a Reggio Calabria la presentazione del libro di Pinuccio Tatarella “la destra verso il futuro – itinerario di una svolta”. Il testo, edito da Historica, curato dalla Fondazione Tatarella con la prefazione del leader di Fratelli d’Italia e attuale Primo Ministro Giorgia Meloni.

Questo inedito, mai dato alle stampe, ritrovato durante i lavori di ordinamento e digitalizzazione dell’archivio di Tatarella, è un prezioso contributo per raccontare l’evoluzione della destra italiana, il passaggio da una destra di protesta ad una di proposta, spiegato dal principale artefice della svolta. Il libro raccoglie una serie di interviste e articoli di Tatarella, pubblicati su diverse testate tra il dicembre del 1986 e il novembre del 1993. La destra di governo, una destra moderna e non più emarginabile dal gioco della democrazia, fu proprio Pinuccio Tatarella ad immaginarla e realizzarla.

Fabrizio Tatarella raggiante ha commentato: “Reggio Calabria, città storica della destra italiana sin dai tempi del Msi fino ad Alleanza Nazionale, mi ha regalato fortissime emozioni non solo per la numerosa partecipazione di pubblico. La suggestiva cornice del lungomare di Reggio mi ha permesso di rivedere tanti amici di mio zio e mio padre, ma anche tanti amici cresciuti con me e Giorgia Meloni in Azione Giovani: Daniele Romeo, Beniamino Scarfone, Gianfranco Sorbara. Un grande piacere rivedere Giuseppe Agliano e Luigi Tuccio. Un grazie di cuore a Giuseppe Scopelliti per aver scelto la presentazione del libro di Pinuccio Tatarella per tornare a prensenziare a una manifestazione pubblica. Molto interessanti e qualificati gli interventi dei relatori Italo Palmara, Presidente di Reggio Futura, Giuseppe Bombino, docente dell’Università Mediterranea, Giuseppe Giarmoleo, docente di Storia e Filosofia, Ciccio Rizzo, della Direzione nazionale di FdI, Giuseppe Vacalebre, Presidente regionale di Gioventù nazionale, e Titta Valensise storico dirigente della destra calabrese”.

Biografia Tatarella

Giornalista professionista, fu eletto deputato in Puglia con il MSI-DN nel 1979, ricoprì la carica ininterrottamente fino al 1999, anno della sua prematura scomparsa. Esponente dell’area moderata del partito che aveva il nome di “Destra Protagonista”, fu tra i fondatori di Alleanza Nazionale. Vice Presidente del Consiglio e Ministro delle Poste e Telecomunicazioni nel primo governo Berlusconi, per le sue grandi doti comunicative e di mediazione, Tatarella fu definito “il Ministro dell’armonia”.