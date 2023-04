Def, fonti ministero: nel 2023 Pil +1%, deficit al 4,5%

StrettoWeb

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – Crescita del Pil dell?1% e deficit al 4,5% nel 2023: sono queste le stime programmatiche che saranno scritte nel Documento di Economia e Finanza che domani arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri. A riferirlo sono fonti nel Mef. Lo scenario tendenziale, sempre secondo le stime indicate dalle stesse fonti, vede una crescita del Pil dello 0,9% e un deficit al 4,35%. Per il 2024, le stime programmatiche indicano una crescita del Pil dell?1,4% e un deficit oltre il 3%. Il debito programmatico per il 2022 si attesta al 144,4% per calare al 140,9% nel 2025.