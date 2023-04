Dbrs: conferma rating Italia BBB, rischi bilanciati e politica fiscale prudente

StrettoWeb

Roma, 28 apr. – (Adnkronos) – L’agenzia DBRS ha confermato il rating BBB della Repubblica Italiana con un outlook che resta Stabile, una decisione – si spiega – motivata con la visione di “rischi bilanciati”. In particolare “l’impegno del governo per una politica di bilancio prudente, insieme a una solida crescita nominale, fa ben sperare per una continuazione della riduzione del rapporto debito/PIL nel medio termine” confermando il fatto che “lo scorso anno il debito pubblico italiano è stato migliore del previsto, attestandosi al 144,4% del PIL, con un calo cumulativo di oltre dieci punti percentuali rispetto al picco del 154,9% nel 2020”.

Dbrs sottolinea come “l’aumento significativo del costo degli interessi richiederà ulteriori progressi nel risanamento dei conti pubblici e una crescita sostenuta per portare il rapporto debito/PIL su una tendenza duratura al ribasso”. L’agenzia ricorda come “stanno gradualmente emergendo ritardi nell’esecuzione del Pnrr e un possibile aggiustamento di alcuni progetti verso quelli di più rapida attuazione potrebbe ostacolare l’impatto del piano sulla crescita del Pil”. “DBRS Morningstar – continua la nota – ritiene che continuare ad aumentare gli investimenti pubblici e progredire con le riforme sia la chiave per aumentare la crescita potenziale del PIL e, a sua volta, migliorare la sostenibilità del debito pubblico italiano”.