Da oggi chiamatelo ‘Dottor Marchini’: la guardia della Pallacanestro Viola si laurea

Seppur la stagione sportiva non sia andata secondo i piani, il dottor Davide Marchini avrà comunque un ricordo positivo che lo legherà a Reggio Calabria. La guardia della Pallacanestro Viola, uno dei cestisti migliori per rendimento dell’intera annata, ha conseguito la laurea in Scienze Motorie proprio a poche settimane dalla fine della regular season.

Sui social una bellissima foto con la tesi di laurea, la corona d’alloro, e lo Stretto di Messina sullo sfondo, accompagnata dagli auguri della società neroarancio: “siamo felici di congratularci con il nostro Davide Marchini per la sua laurea in Scienze Motorie. Ecco a voi il dott. Marchini per la foto di rito sul bel lungomare di Reggio Calabria. Auguri Davide, Ad Maiora“.