Curling: Mondiali, una vittoria e una sconfitta per gli azzurri nella quarta giornata

StrettoWeb

Ottawa, 5 apr. – (Adnkronos) – La quarta giornata dei mondiali di curling a Ottawa si è chiusa con una sconfitta e una vittoria per gli azzurri. La squadra composta da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle) ha prima perso 9-8 contro la Norvegia, dopo si è riscattata superando con un eloquente 8-3 la Nuova Zelanda.

Il bilancio azzurro diventa quindi di 4 vittorie e 3 sconfitte quando restano cinque incontri da disputare nel round robin, le cui migliori sei classificate avanzeranno ai play-off. Il programma dell’odierna quinta giornata prevede un singolo match per l?Italia, che a partire dalle ore venti italiane 20 affronterà gli Stati Uniti. Partita potenzialmente cruciale, essendo gli americani in piena bagarre con gli azzurri per accedere alla seconda fase.