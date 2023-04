Curati e salvati dal Cras di Rende, tornano i libertà 3 grifoni

StrettoWeb

Ieri pomeriggio, in località “Colle S. Martino”, nel Comune di Civita sono tornati in libertà tre grifoni che sono stati curati e riabilitati nel Centro recupero animali selvatici di Rende. I tre grifoni erano stati avvistati nel dicembre scorso da un escursionista di Castrovillari che notò 5 esemplari a terra. L’uomo chiamò immediatamente i carabinieri forestali che si recarono subito sul posto con gli uomini del reparto di Civita. Sul posto arrivarono anche i veterinari che prestarono ai cinque grifoni le prime cure per poi trasportarli al Cras di Rende, dove due sono morti.

Ieri i tre grifoni salvati, grazie all’intervento di quel giorno e, soprattutto, alle cure ricevute, sono tornati nel loro habitat. In località “Colle San Martino” c’era il personale del Cras di Rende Antonio Iantorno, Nicoletta Boldrini, Daria Stepancich e il veterinario Bruno Romanelli, che materialmente ha curato i grifoni, gli uomini della polizia provinciale, i funzionari del Parco del Pollino, Pietro Serroni e Francesco Rotondaro, il comandante dei Carabinieri Parco, il tenente colonnello Cristina Potenza, che ha evidenziato l’ottima sinergia nella macchina dei soccorsi di questi avvoltoi con tutti i soggetti preposti, sottolineando, altresì, l’importante ruolo svolto dall’escursionista, il pronto intervento dei militari della stazione di Civita e la fondamentale opera dei volontari e degli specialisti del Cras di Rende. Potenza era accompagnato dagli uomini delle stazioni dei carabinieri forestali di Castrovillari e Civita.