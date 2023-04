Crotone: picchiava la compagna incinta, 41enne finisce in manette

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Percosse, minacce e offese: questo era ciò che una donna nel crotonese, peraltro incinta, era costretta a subire ogni giorno. A vessarla il compagno di 41anni, sempre residente a Crotone, che è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico, in modo da monitorare i suoi eventuali spostamenti e proteggere la donna. A denunciarlo è stata proprio la vittima, stanca delle offese e delle lesioni che l’uomo le arrecava: così le Forze dell’Ordine hanno fatto partire la macchina investigativa, registrando diversi episodi di violenza e atteggiamenti riconducibili a stalking, tempestandola di messaggi e appostandosi sotto casa anche dopo essere stato lasciato. Indagini in mano, la Procura della Repubblica ha quindi disposto l’arresto del 41enne colpevole di maltrattamenti in famiglia, percosse e stalking. Un’altra triste vicenda di violenza domestica che si chiude con esito positivo, con particolare accortezza nei confronti della donna vittima di reato.