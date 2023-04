Covid: “sparso odio e veleno a chi ha detto no ai vaccini, ma ora dovrebbero vergognarsi”

StrettoWeb

“Anche le virostar e i talebani del siero sperimentale obbligatorio devono rispondere del loro operato, davanti alla Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla gestione del Covid (che nasce grazie, soprattutto, alla coraggiosa battaglia de La Verità) e in un’aula di giustizia. Sono gli stessi che, pur di fronte all’immane tragedia delle morti improvvise (che prosegue in modo spaventoso con decine di altri casi in queste ultime ore) e al dolore atroce dei familiari delle vittime e delle persone danneggiate, continuano, senza alcun rispetto, ad insultare chi, coraggiosamente e pagando un prezzo assurdo e altissimo (con la brutale soppressione di tutti i diritti, compreso il lavoro!), ha resistito e detto no alla più grande, devastante e tragica sperimentazione di massa della storia dell’umanità”! E’ quanto afferma, con una durissima presa di posizione, il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli.

“Mentre continua, ogni giorno, la strage di innocenti, giovani sani soprattutto, e i morti vengono scoperti e raccolti nelle case, per strada, nelle macchine, nei luoghi di lavoro, davanti e dentro alle scuole (l’ultimo tragico caso in queste ore a Bari con una sfortunata professoressa morta nella sala docenti di un istituto superiore! Aveva 66 anni. Sarebbe andata in pensione dal 1° settembre! Una notizia terribile che sconvolge e addolora), dappertutto, con modalità agghiaccianti, i soliti noti continuano ad andare sui media, giornali e in tv, nei noti talk show vergogna e complici, ad offendere e insultare chi, con coraggio e pagando un prezzo altissimo e assurdo, ha detto no ad un siero sperimentale”.

“Spargono offese, odio e veleno, come hanno fatto, in particolare due di loro, senza alcun rispetto per le migliaia di morti, per il dramma e il dolore, atroce e indelebile, dei familiari delle vittime. Questi personaggi dovrebbero non solo vergognarsi, ma essere chiamati, insieme agli altri loro “colleghi” e ai vari talebani, dalla Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla gestione del Covid e dalla magistratura a rispondere del loro operato”, continua Corbelli.

“E’ bene che costoro sappiano che non ci fermeremo sino a quando non sarà fatta verità e giustizia e anche loro non siederanno sul banco degli imputati in un’aula di tribunale, per essere processati per tutto quello che hanno fatto e procurato con le loro condotte irresponsabili e prive di validi supporti scientifici. Personalmente li ritengo corresponsabili della catastrofe che sta devastando, purtroppo irrimediabilmente, la vita di migliaia di famiglie!”

“Da un anno evito di riportare i casi, che addolorano profondamente, e cerco invece in tutti modi di chiedere e fare opera di prevenzione per cercare di fermare queste tragedie e aiutare le persone che sono state gravemente danneggiate e continuano ad essere completamente abbandonate al loro destino, nel silenzio più ignobile e assordante del governo, di tutte le istituzioni, dei cosiddetti tecnici ed esperti, dei pseudo scienziati, di tutta l’informazione mainstream, dei partiti e dei politici, dei grandi sindacati!”

“La mia forte rabbia civile è che, come dimostrano i miei innumerevoli (sono centinaia!) interventi, post e video su Fb, le sette partecipazioni televisive a Zona Bianca e Dritto e Rovescio, gli 80 articoli su La Verità e i tanti anche su altre poche testate, come StrettoWeb, avevo previsto, denunciato e potevo evitare tutto già due anni fa, dalla fine di marzo del 2021, quando ho iniziato, quasi da solo, questa battaglia, dopo una ventina di morti improvvise e sospette di giovani militari (come lo sfortunato siciliano Stefano Paternò, di cui si parla in questi giorni), sanitari e personale scolastico, le prime categorie ad essere state inoculate con il farmaco sperimentale. Bastava ascoltare le mie denunce motivate e documentate e i miei accorati e disperati appelli e tutte queste tragedie si sarebbero evitate”, conclude Corbelli nel suo lungo intervento.