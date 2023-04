Cosenza: scontro tra due auto a Cassano allo Ionio, 3 feriti

StrettoWeb

Ancora un altro incidente stradale nell’Alto Jonio Cosentino. Il sinistro è avvenuto questa mattina, sulla strada provinciale 166 per Cammarata all’altezza del comune di Cassano allo Ionio. Lo scontro è avvenuto tra due automobili, una Ford ed una Peugeot, con un bilancio di 3 feriti. I coinvolti non sono in pericolo di vita ed hanno ricevuto i primi soccorsi sul luogo dell’incidente. Sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per gli accertamenti del caso e capire le dinamiche che hanno portato allo scontro.